Milli Gazete yazarının oğlunu öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Bayrampaşa'da 19 yaşındaki Mustafa Nur Kasadar önceki gün esrarengiz şekilde ortadan kayboldu. Aile, 19 yaşındaki kayıp genci bulmak için yakınlarına ve polise haber verdi. Milli Gazete yazarlarından Mustafa Kasadar'ın oğlu olduğu öğrenilen gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

ANKA'nın haberine göre, aile polise başvurusunda, bir kişinin telefonla arayarak Muhammed Nuh Kasadar’ı kaçırdığını, 40 bin dolar karşılığında bırakacağını söylediği bilgisini paylaştı. Bunun üzerine Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği çalışma başlattı. Aile adına fidye pazarlığı yapan polis 70 bin liraya anlaştığı kişi ile buluşma ayarladı. Ekipler, sonradan Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın yanında bir süre çalışan, ailecek yakından tanıdıkları Hakan Ö. (28) olduğu anlaşılan kişiyi yakaladı.

Hakan Ö. ifadesinde, Muhammed Nuh Kasadar’ı evinde boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Polis, aldığı bilgiler doğrultusunda Hakan Ö.’nün Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir binanın üçüncü katındaki dairesinde arama yaptı. Ekipler, Muhammed Nuh Kasadar’ın cesedini derin dondurucu içinde buldu. Ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

'Aramızda tartışma çıktı'

Hakan Ö.’nün ifadesinde, "Babasının iş yerinde çalışıyorum, bu nedenle tanıyorum. Geçen pazartesi günü yemek yemek için buluştuk. Yemekten sonra Bayrampaşa’da bulunan evime geçtik. Evde sohbet ederken eski konular açıldı. Aramızda tartışma çıktı. Sinirlenerek boğdum. Daha sonra cesetten kurtulmak istedim. Cesedin kokmaması için da parçalayarak derin dondurucuya koydum” dediği öğrenildi.

'Kumar borcu yüzünden kaçırdı' iddiası

Öte yandan, şüpheli Hakan Ö.’nün ailenin daha önceden yanında çalışan işçileri olduğu, bir süre sonra kumar borcuna girdiği ve işten ayrıldığı öne sürüldü. Hakan Ö.’nün kumar yüzünden borcu olduğu için 19 yaşındaki genci kaçırıp fidye yoluna başvurduğu iddia edildi.

Hakan Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğlen saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.