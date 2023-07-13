Derin dondurucuda bulunan ceset köşe yazarının oğlu çıktı

İstanbul Bayrampaşa'da 19 yaşındaki Mustafa Nur Kasadar önceki gün esrarengiz şekilde ortadan kayboldu.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, aile, 19 yaşındaki kayıp genci bulmak için yakınlarına ve polise haber verdi. Milli Gazete yazarlarından Mustafa Kasadar'ın oğlu olduğu öğrenilen gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kayıp gencin fidye için kaçırılmış olabileceği iddiası üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri kapsamlı bir araştırma yaptı.

Kayıp gencin en son görüştüğü kişileri belirledi. Muhammed Nuh Kasadar'ın en son Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan 4 katlı bir binada görüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Binanın 3'üncü katında yapılan aramada derin dondurucu içerisinde parçalara ayrılmış bir erkek cesedi bulundu.

Bunun üzerine Olay Yeri İnceleme ekiplerine haber verildi. Gasp Masası ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri de çalışma başlattı. Araştırmalarda bir şüpheli belirlendi. Şüphelinin Hakan Ö. (28) olduğu anlaşıldı. Yakalanan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

Şüphelinin ilk ifadesinde “Benim evimde birlikte nargile içtik. Babanın bana borcu vardı dedim, tartıştık. Kavga ettik” dediği öğrenildi.