Erdoğan'dan ölen Menzil tarikatı lideri için 'başsağlığı' mesajı

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumda kadrolaştığı bilinen cemaat yapılarından Menzil’in lideri Abdülbaki Erol'un dün öldüğü duyurulmuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarikat lideri için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin."