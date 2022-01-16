Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yarıyıl tatili kararı: ÖBA ilk kez uygulanacak

Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) programının 22 Ocak-6 Şubat tarihlerindeki iki haftalık yarıyıl tatilinde kullanılmasına karar verildi.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022 yılında "uzaktan eğitimi zenginleştirme" gerekçesiyle 22 Ocak-6 Şubat günleri arasında öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşecek olan ‘Öğretmen Bilişim Ağı’ programının iki haftalık yarıyıl tatilinde yapılacağını duyurdu.   

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, öğretmenler hizmet içi eğitim faaliyetlerine 24 Ocak-04 Şubat tarihleri arasında ÖBA üzerinden katılabilecek. Seminere katılmak isteyen öğretmenler belirli tarih aralığında sürekli yayında olup internet bağlantısı olan herhangi bir yerden katılım sağlanabilecek.

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