Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yarıyıl tatili kararı: ÖBA ilk kez uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022 yılında "uzaktan eğitimi zenginleştirme" gerekçesiyle 22 Ocak-6 Şubat günleri arasında öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşecek olan ‘Öğretmen Bilişim Ağı’ programının iki haftalık yarıyıl tatilinde yapılacağını duyurdu.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, öğretmenler hizmet içi eğitim faaliyetlerine 24 Ocak-04 Şubat tarihleri arasında ÖBA üzerinden katılabilecek. Seminere katılmak isteyen öğretmenler belirli tarih aralığında sürekli yayında olup internet bağlantısı olan herhangi bir yerden katılım sağlanabilecek.