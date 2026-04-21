Milli Eğitim Bakanlığı saldırılar sonrası hesap vermek yerine öğretmenlerden bu duayı paylaşmasını istedi

Geçtiğimiz hafta Urfa ve Maraş'taki okul saldırılarının ardından tepkilerin odağında olan Milli Eğitim Bakanlığı, kendisine bağlı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü resmi Instagram hesabından yayınladığı dua ile saldırılara "yanıt" verdi.

soL'un ulaştığı bilgiye göre, Müdürlüğün sosyal medya hesabından yayılan dua videosunun tüm öğretmenler tarafından paylaşılması talimatı iletilirken, videoda Maraş ve Urfa'daki saldırılara dair göndermeler yapılıyor.

Paylaşılan dua şu şekilde:

"Allah'ım bu çağın karmaşasında büyüyen gençlerimiz için sana yöneliyoruz. Gözlerine akan görüntüleri, kulaklarına dolan sözleri, zihinlerine sinsice bırakılan şüpheleri sen en iyi bilensin. Ekranların ardından görünmeyen tuzaklarla yollarını şaşırtmak isteyenlere karşı onları muhafaza eyle. Kalplerini kirden, öfkeden ve umutsuzluktan arındır. Geçici olanın aldatıcılığına kapılmalarına izin verme. Onları yanlışın cazibesinden koru. Doğru olanları çoğalt. Doğruluktan ayrılmayanlarla dost eyle. Onları ilimle yükselt, ahlakla güzelleştir. Allah'ım, eğitimcilerin, evlatlarımızın istikameti için ortaya koyduğu gayreti bereketlendir. Anne babaların farkındalığını artır. Basiretlerini aç. Evlatlarla anne babaların arasına muhabbet koy. Hanelerimizi huzur yuvasına dönüştür. Amin."