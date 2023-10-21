Milli Eğitim Bakanlığı: 455 bin yabancı çocuk okula gidemiyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7 Mart tarihli verilerine göre okul çağında 1 milyon 448 bin 638 bin yabancı çocuk bulunuyor. Buna karşın eğitim gören öğrenci sayısıysa sadece 993 bin 336. Yani okul çağındaki 10 öğrenciden 3’ü hiç okula gitmiyor.

Birgün'de yer alan habere göre, ilkokul çağında olan yabancı çocuk sayısı 519 bin 846. Bu çocukların 410 bin 654’ü okullara kayıtlı. 1’inci sınıfta yüzde 95,6 olan okullaşma oranı 3’üncü yüzde 60,5, 4’üncü sınıftaysa yüzde 77,8 oluyor. En iyi okullaşma düzeyi de ilkokul çağında gerçekleşiyor.

Ortaokuldan itibaren okullaşmada düşüş yaşanmaya başlıyor. Ortaokulda olması gereken yabancı öğrenci sayısı toplam 442 bin 350. Bu çocukların sadece 355 bin 19’u okullara kayıtlı. En kötü durumsa lisede yaşanıyor. Lise çağında olan her iki yabancı çocuktan biri okullara kayıtlı değil.