Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çevrim içi sınavlara ilişkin açıklama yaptı.
Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilerin 27-29 Ağustos'taki çevrim içi sınava katılabileceğini bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı'ndan çevrim içi sınavlara ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilerin 27-29 Ağustos'taki çevrim içi sınava katılabileceğini bildirdi.
Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çevrim içi sınavlara ilişkin açıklama yaptı.
Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilerin 27-29 Ağustos'taki çevrim içi sınava katılabileceğini bildirdi.