Milli Eğitim Bakanı'ndan çevrim içi sınavlara ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilerin 27-29 Ağustos'taki çevrim içi sınava katılabileceğini bildirdi.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çevrim içi sınavlara ilişkin açıklama yaptı.

Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilerin 27-29 Ağustos'taki çevrim içi sınava katılabileceğini bildirdi.

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