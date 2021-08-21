'Kaynak halkımız' değil… Eğitim için kaynaklar halka

Eğitimi oldum olası sırtında kambur olarak gören AKP iktidarı, salgının başından itibaren adım adım eğitim sistemini kötürüm etti. Öğrenciler arasındaki eşitsizlikler katlanarak arttı, milyonlarca öğrenci eğitimden mahrum kaldı.

Okulların en uzun kapalı kaldığı ülkeler arasında Türkiye, başa güreşti. Artık karar vermişler, AKP’li Cumhurbaşkanı ayrı, Milli Eğitim Bakanı ayrı tüm okullar tam zamanlı açılacak buyurdu.

Evet okullar açılmalıdır. Tüm kademelerde, gerekli önlemler alınarak mutlaka yüz yüze eğitime geçilmelidir. Ama bunun için gerekli önlemler de devlet tarafından alınmış olmalıdır.