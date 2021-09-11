Milli Eğitim Bakanı: Şu ana kadar çok az sayıda sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi

Yüz yüze eğitimde ilk haftayı değerlendiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tablonun genel anlamda olumlu olduğunu söyledi.

Milliyet'e konuşan Bakan Özer, “Şu ana kadar çok az sayıda sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi. Özellikle belirtmek isterim ki hiçbir okulumuz şu ana kadar bu süreç nedeniyle eğitime ara vermedi” dedi.

PCR testi yaptıran ve hiçbir semptom göstermeyen bazı öğretmenlerde test sonuçlarının pozitif çıktığını söyleyen Özer, “PCR testi yaptırmasaydık bu vakaları belirleyemeyecektik” diye konuştu.