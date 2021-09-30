Milli Eğitim Bakanı: Sistemimizde okul kapatma yok, sınıf kapatma var

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk'te Hande Fırat ile Gece Görüşü programına konuk oldu.

Yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulunan Özer, şunları söyledi:

"Süreci sınıf bazlı yöneteceğiz. Şu ana kadar çok başarılı şekilde devam ediyor. Bizim eğitim sistemimiz devasa bir sistem.

Sistem belli bir takvim içinde işliyor. Sorunlu sınıflar 14 gün ara verdi, sonra yeniden devam ettiler. Müdahale problemin olduğu yerde yapılacak. Vaka olan yerlerde ara veriyoruz. Bizde örneğin aşı zorunlu değil gönüllüğe dayalı. Bazı ülkelerde öğretmenler için aşı zorunlu.

'Toplumda en güvenilir yerler okullar'

Bizim geliştirdiğimiz sistemde, okul kapatma yok, sınıf kapatma var. Bakan Koca'nın açıkladığı veriler, dünya ile paralel. Amerika'da yayınlanan veriler, aslında yüz yüze eğitim için olan kaygılar, beklenenin çok daha altında. Şu anda Amerika'da okulların yüzde 2'si kapalı. Şunu net olarak göstermek lazım, şu an toplumda en güvenli yerler okullar.

Toplumda vakalar arttığı zaman bizim kapanan sınıflarımız da artıyor tabi. Bulaşın okuldan kaynaklandığı ile ilgili bir veri yok. Virüs okulu seçmiyor. Önemli olan kurallara uymak.

'Öğrencilerimizin çoğu aşılanmış'

Negatife düşme sıklığı giderek artıyor. Kapanan sınıflar gün geçtikçe azalıyor. Türkiye'de kapanan sınıf oranları düşük. Toplumdaki artan vaka sayıları gecikmeli olarak yansıyor tabloya. Bu oran gittikçe düşüyor. Önemli olan açık olan okulların varlığını sürdürmesi. Öğrencilerimizin çoğu aşılanmış. Ne aşı ne PCR zorunluluğu var, buna rağmen öğrenciler okulda kalabilmek için aşılarını olmuşlar.

Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir. Ama şöyle bir şey yok, tüm okullarda ders sürelerini azaltıyoruz. Çok olağanüstü bir koşul olursa zaten sadece bu okullar etkilemez, tüm toplumu etkiler. Süreci yerel paydaşlarımızla yönetmeye devam edeceğiz.

Öğretmen aşılama oranımız ilk dozu olanlar şu an yüzde 92. Aşı olmayı antikor oluşturmuş öğretmenler de var. Türkiye ortalamasını çok çok üstünde. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum, topluma örnek olmak adına çok çok önemli bir şey yaptırdılar. Vaka oranları öğretmenlerde çok düşük.''