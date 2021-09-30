Ankara Üniversitesi’nde yüz yüze eğitim belirsizlikleri sürüyor

Ankara Üniversitesi’nde yüz yüze eğitim kararına karşın belirsizlikler sürerken üniversite yönetimi bölüm bölüm çevrim içi eğitime geçme kararı aldı.

Yüz yüze eğitim için Ankara’ya gelen öğrencilerin mağdur edildiğini ifade eden Ankara Üniversitesi öğrencileri duruma tepki gösterdi.

‘Bütün öğrenciler online eğitime geçiş yapacak’

Fen Fakültesi’nde öğrenim gören bir öğrenci yaşananları şu şekilde anlattı:

‘‘Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde yer alan bölümlerin birçoğunun sınıflar arası dönüşümlü olarak online eğitim olacağı haberini aldık. Alınan karara göre her bölümde en az 3 an fazla 6 hafta 2. ve 4. sınıfların teorik dersleri pandemi döneminde olduğu gibi online devam edecek, 1. ve 3. sınıflar ise 3 veya 6 hafta sonrasında online eğitime geçiş yapacaklar. Alınan kararın akademik takvim başlamadan birkaç gün önce açıklanması halihazırda var olan öğrencilerin barınma sorununu daha da zorlaştırdı.

‘Öğrenciler mağdur edildi’

‘‘Belirsizlikler sadece Fen Fakültesi ile sınırlı kalmıyor. DTCF Dilbilim bölümünde geçtiğimiz günlerde açıklanan ders programı öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı. Normalde yüz yüze planlanan dersler, alınan karara göre hem evden hem de okuldan takip edilebilecekti. Bu karar, yüz yüze eğitim beklentisiyle Ankara’ya gelen öğrenciler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Öğrenciler, çeşitli platformlarda verdikleri tepkiler ile bu kararı kabul etmediklerini gösterdiler ve Dilbilim bölümünde tamamen yüz yüze eğitime geçiş sağlandı.’’

‘Derslikler yetersiz’

‘‘Bununla birlikte dersliklerin düzenine ilişkin bir karmaşa söz konusu. Sınıf içerisindeki düzen tek tek derse giren hocaların sorumluluğuna bırakıldı. Hukuk Fakültesi’nde hangi derslerin çevrimiçi olacağını ders saatinde hocanın gelmediğini gördüğümüzde öğreniyoruz. Bununla birlikte fakültelerde yer alan dersliklerin yetersizliği göze çarpıyor.’’

Bir başka muamma ise olası bir vaka durumunda ne yapılacağı konusunda. Öğretim görevlileri ve öğrenciler konu hakkında bilgi sahibi değil ve okul yönetimi de bir yönerge paylaşmış değil. Enfekte olan öğrencilerin bulunduğu sınıflar karantinaya alınacak mı, aynı sınıfta bulunan öğrenciler derslere girmeye devam edebilecek mi, temaslı öğrenciler hangi süreçlerle karşılaşacak soruları belirsizliğini koruyor.’’