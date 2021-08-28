Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Birinci önceliğimiz tüm sağlık önlemlerini alarak 6 Eylül'de başlayacak okulları açık tutmak. Önlemlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz çok rahat olsun. Okul bazlı ortaya koyduğumuz Covid-19 önlemleri için elektronik takip sistemimiz hazır" diyen Özer, "Çoklu kontrolle sistemin sağlıklı çalışabilmesiyle ilgili tüm önlemlerimizi aldık. İstirhamım tüm veli, öğretmen ve çalışanlarımızın Covid-19 Rehberi'ndeki kuralları harfiyen yerine getirmeleri. Kurallara uyarsak bu süreçleri çok rahat yönetebiliriz" ifadesini kullandı.