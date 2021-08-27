İnşaatı tamamlanan okul açılmadığı için öğrenciler 40 kişilik sınıflarda eğitim alacak

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Ankara, Çankaya Birlik Mahallesinde inşaatına 2018 yılında başlanan, Eşref Bitlis Ortaokulunun 2021 yılında inşaatının bitmesine rağmen yeni eğitim-öğretim döneminde açılmamasını Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e sordu.

Ankara Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı-Yatırım İzleme Müdürlüğü tarafından 13.08.2018 tarihinde Ankara Çankaya Birlik Mahallesinde Eşref Bitlis Ortaokulu Yapım İşi İhale K.No 2018/394794 ile ihaleye çıkarıldığını ve yapılan ihale sonucunda Ankara’da faaliyet gösteren HSM Grup Yapı İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ile 11.000.000 TL üzerinden sözleşme imzalandığını söyleyen Ersoy, Kaymakam ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlilerinin zaman zaman okula ziyaret ettiklerini, okulun hala açılmadığını neden merak etmediklerini de veliler ve öğrencilerin merak ettiklerini söyledi.

Okul bitmiş ancak açılamadığı için, öğrencilerin 40’ar kişilik sınıflarda eğitim göreceğini üstelik 5. ve 6. Sınıfların okul idaresi tarafından sınıf yoğunluğunun önüne geçmek için öğlenci yapıldığını söyleyen Ersoy, "öğrencilerin öğle saat 13.10’da derslerinin başlayıp akşam 18.50’de bittiğinde eğitim ve sosyal yönden nasıl bir verimlilik olacaktır" dedi.

Ersoy, "Milli Eğitim Bakanlığının görevi okulun açılması ve öğrencilerin sınıf mevcudu 40 olmayan dersliklerde eğitim görmesini yerine getirmektir" ifadesini kullandı.

Ersoy, Bakan'a şu soruları yöneltti:

1. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Çankaya Birlik Mahallesinde bulunan Eşref Bitlis Ortaokulu’nun 2021-2022 yılında açılmayacağının bilgisine sahip misiniz? İnşaatı bitmiş olan ortaokulun açılmama nedeni nedir?

2. İnşaatı 2018 yılında başlayan, Eşref Bitlis Ortaokulu 2021 yılı bitmek üzere iken neden hala eğitim faaliyetine başlayamamıştır?

3. Milli Eğitim Bakanlığı olarak inşaatı bitmiş, ancak açılamayan Eşref Bitlis Ortaokulunun eğitime başlaması için bir talimatınız olacak mıdır?

4. İnşaatı biten ancak eğitim faaliyetine başlayamayan ortaokulun, öğrencileri başta olmak üzere velileri mağdur etmesinin önüne geçmek için herhangi bir çalışmanız olacak mıdır?

5. Özellikle pandemi sürecinde okulun açılmaması sonucu eski okul kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, sınıfların 40 kişilik olması çocukların ve öğretmenlerin hayatını riske atmayacak mıdır?

6. Eğitimin sabahçı-öğlenci olmasının verimli olmaması nedeni ile tam gün eğitime geçilmesine rağmen, hem sınıfların 40 kişilik olması buna rağmen de sınıf kapasitesini düşürmek amacı ile Eşref Bitlis Ortaokulunda bu sistemin uygulanması çocukları, eğitim baştan olmak üzere bedensel ve zihinsel olarak yormayacak mıdır?

7. Hem Pandemi nedeni ile hem de verimli eğitimin uygulanması amacı ile sınıf mevcudunun 20’yi geçmemesine yönelik uzmanların açıklamaları olmasına rağmen öğrencilerin 40 kişilik sınıflarda ders almasının eğitimde verimliliği sağlayacağını düşünüyor musunuz?