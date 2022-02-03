Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron varyantı ve artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmeyeceğini açıkladı.
Özer konuya ilişkin, ''7 Şubat Pazartesi günü 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz'' dedi.
Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanı Özer yüz yüze eğitim kararını açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitime ara verilmeyeceğini açıkladı.
Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron varyantı ve artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmeyeceğini açıkladı.
Özer konuya ilişkin, ''7 Şubat Pazartesi günü 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz'' dedi.