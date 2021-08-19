Gerici açıklamalarıyla tepki çeken isim İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığına atandı

Daha önce gerici açıklamaları ile gündeme gelen Maraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığına atandı.

Cemal Yılmaz kimdir?

Cemal Yılmaz'ın biyografisinde, yurt içinde ve yurt dışında, aile, iletişim, gençlik ve eğitim konularında konferanslar verdiği belirtiliyor. Çok sayıda STK'nın AGD, İHH, İlim Yayma Cemiyeti, İKEV ve TÜGVA gibi derneklerde yönetim kademelerinde görevleri bulunuyor. Yılmaz'ın geçmişinde 1999 yılında Milli Görüşcülere bağlı Sarıyer Milli Gençlik Vakfı’nda başkanlık yapması da yer alıyor.

Nurettin Yıldız’ın dostu

Cemal Yılmaz, Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürü olduğu dönemde, yayımladığı videolar ve "6 yaşında kız çocuklarıyla evlenilebilir" yorumlarıyla kamuoyunda tepki toplayan Nurettin Yıldız'a tam destek vermişti. Cemal Yılmaz, “Altı yaşında çocukla evlenilebilir” diyen Nurettin Yıldız’a Twitter’dan “Ömrünü islama hizmete adamış @nurettinyildiz hocamızı itibarsızlaştırmak için çırpınıp durmaktalar” sözleriyle destek vermişti. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nurettin Yıldız'ı iğneleyen açıklamalar yapmasından sonra, Nurettin Yıldız'ı öven mesajlarını silen Yılmaz, twitter hesabını da bir süre askıya almıştı.

Öğretmenlere Kuran kursu

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenler ve okul yöneticileri için hizmet içi eğitim kapsamında "Kuran Okuma Kursu" açmıştı. İlçede Bakanlığa bağlı okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler için ‘‘fişleme’’ niteliği kazanan kurs Meclis gündeminde taşınmıştı.

'Dava adamı olmak'

Cemal Yılmaz, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürüyken “hanımlara yönelik” notuyla ilan edilen “Dava Adamı Olmak” başlıklı bir programa ‘‘eğitmen’’ olarak katılmıştı. Yılmaz'ın daha sonra Küçükçekmece İHH temsilciliğinde katıldığı bir programın duyurusunda “Hedefi uğrunda kendini adamaya hazır bir dava genci olmaya niyet ederek çıktığımız bu yolda sizleri de aramızda görmek isteriz” denilmişti.

Cemal Yılmaz’ın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı dönemde Küçükçekmece’de Nurettin Yıldız'ın Arş'ın Gölgesindeki Genç ve Hayat Rehberi Sohbetleri adlı kitaplarını okullarda dağıttırdığı iddiaları üzerine Meclis’e soru önergesi verilmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, 2018 yılında TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde şu sorulara cevap istemişti:

"- Cemal Yılmaz hakkında, kadınlar ve kız çocuklarına yönelik kin ve nefret içeren ifadeler kullanan bir tarikat liderini sosyal medya üzerinden alenen savunan açıklamaları sebebiyle yürütülmüş ya da yürütülmekte olan herhangi bir idari işlem var mıdır?

- Cemal Yılmaz’ın Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanması pedofili savunucuları ve kadın düşmanlarının destekçilerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açık bir şekilde koruma altına alındığı anlamına mı gelmektedir?

- 6 yaşındaki kız çocuğu ile evlenilebileceğini söyleyen bir tarikat liderinin görüşlerini savunan bir kişinin kız çocuklarımız ile doğrudan bağlantılı bir göreve getirilmesinin yaratacağı tehlikenin farkında mısınız?

- Cemal Yılmaz’ın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı dönemde Küçükçekmece’de Nurettin Yıldız'ın Arş'ın Gölgesindeki Genç ve Hayat Rehberi Sohbetleri adlı kitaplarını okullarda dağıttırdığı iddiaları üzerine Bakanlığınız tarafından herhangi bir inceleme ya da soruşturma gerçekleştirilmiş midir?

- Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan bürokratlar tarikat liderlerinin kitaplarını okullarda istedikleri gibi dağıtabilmekte midir?

- FETÖ’nün dini kullanarak toplumun her alanına nüfus ettikten sonra yarattığı tahribat düşünüldüğünde Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarının dini cemaatlerin çağdışı görüşlerini fütursuzca savunma cesareti bulmaları ve hiçbir yaptırımla karşılaşmamaları FETÖ’den boşalan kadroların başka cemaatlerce doldurulmasını iktidarın teşvik ettiği anlamına mı gelmektedir?

- Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik sapkın, düşmanca ve çağdışı söylemlerde bulunanlar ile bu söylemleri savunan kişilerin korunup kollanması ve atamalar ile ödüllendirilmesini devleti yönetme ciddiyeti ile bağdaştırabiliyor musunuz?"