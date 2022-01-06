Milli Eğitim Bakanı Özer: ‘Bir eğitim sistemi öğretmenin niteliği kadar güçlüdür’

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk’te katıldığı programda eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Özer, yarı yıl tatilinin öne alınması gibi bir gündemin olmadığını, bugün itibarıyla 3 bin 451 sınıfın Covid-19 nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdiğini ve belli bir aşamaya gelirse, önlemlerini gözden geçirebileceklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde: