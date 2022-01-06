Milli Eğitim Bakanı Özer: ‘Bir eğitim sistemi öğretmenin niteliği kadar güçlüdür’

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk’te katıldığı programda eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.
Bakan Özer, yarı yıl tatilinin öne alınması gibi bir gündemin olmadığını, bugün itibarıyla 3 bin 451 sınıfın Covid-19 nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdiğini ve belli bir aşamaya gelirse, önlemlerini gözden geçirebileceklerini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
- Tatili öne alma planımız yok. Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm. Şu anki veriler bunu gerektirmiyor.
- En büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının çok yüksek oluşu. Bir doz aşılanma oranı yaklaşık yüzde 94, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 89, üçüncü doz aşı olan öğretmen oranımız ise yüzde 41 civarında.
- 23 milyon yardımcı kitabı öğrencilerimize dağıttık.
- 16 bin 361 yeni kütüphane yaptık, bu yılki hedefimiz tüm kütüphanelerde her ay 5 milyon kitapla bu kütüphaneleri zenginleştirmek. 2022’deki hedefimiz ise 100 milyon kitaba kitaba ulaşmak olacak. Okullarımız bugün itibarıyla 41 milyon kitaba sahip. Bu sayı, 28 milyon civarındaydı.
- Türkiye’de günde 272 kütüphane yapıldı.
- Gençleri ve öğrencileri suçlamaktan vazgeçelim. Güzel şeyleri her yerde erişilebilir kılmamız lazım.
- Okullardaki imkan farklılıklarını azaltmamız gerekiyor.
- Salgın sürecinde yaklaşık 722 milyon liralık bütçeyi tüm okullarımıza gönderdik. İhtiyacı olan okula daha çok, ihtiyacı az olana ise daha az kaynak gönderiyoruz.
- Kaynakla ilgili problem yok, hükümetimiz eğitime en büyük bütçeyi ayırdı.
- Derdimiz okullarla ilgili sıkıntıları çözmek, bizim kaynak sorunumuz bulunmuyor.
- 2022 de “Temiz Okul Temiz Enerji” projesi başlatacağız.
- Türkiye’de mesleki eğitim merkezlerine ihtiyaç var. Öğrenci sayısını bu yılın sonunda 1 milyona çıkaracağız. İşgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz.
- Uluslararası Mesleki Teknik Anadolu Liseleri açacağız.
- Sektörün neye ihtiyacı varsa oraya mesleki eğitim merkezi kuruyoruz.
- Öğretmenlik Meslek Kanunu 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla meclise sunuldu. Bu yasalaşırsa, Türkiye’de bir ilk olacak. Öğretmenlerimizin kariyerlik sistemlerine ilişkin bir dizayn oluşacak.
- Öğretmenlerimizin görev tanımları ve özlük hakları yeniden tanımlanıyor. Adaylık kaldırma sınavlarını kaldırıyoruz.. Onlara kişisel destek, mentörluk sağlayacağız.
- Uzmanlık için 10 yıl öğretmenlik yapmış olanlar 180 saat eğitimden geçecekler. Eğitim sonrası yazılı sınava tabi tutulacaklar Başarılı olanlar uzman öğretmen olacak. Bir derece alınacak ve 1000 TL ek kaynak söz konusu olacak. Yüksek lisans yapmışsa öğretmen, bu yazılı sınavdan muaf tutulacak.
- Başöğretmenlik için ise 10 yıl uzman olarak çalışanlar 240 saatlik eğitime tabi tutulacak. Sonra yazılı sınav aşaması var. Ardından ilave bir derece gelecek ve 2000 lira ek kaynak yaratılacak. Bu aşamada da doktora derecesi olanlar için mülakat olmayacak.
- Bu durum, özel okul öğretmenleri için de geçerli. Ancak bu durum, yani ücret artışları vb. resmi okullar için geçerli. Ama bunun özel okullarda da sistematiğinin geliştirileceğini düşünüyorum.
- Öğretmenleri sistem içinde tutmaya çalışıyoruz. Bir eğitim sistemi öğretmenin niteliği kadar güçlüdür.
- Ücretli öğretmenlik diye bir çalışma tanımlamamız yok. Ücret konusundaki şikâyetlerin farkındayız. İnşallah, bu konuda iyileştirme yapabilme imkanımız olur.
- Zaman zaman öğretmen alım ihtiyaçlarımız olacak.
- Okullaşma oranlarını arttırmayı hedefliyoruz. 3 bin anaokulu, 40 bin anasınıfı yapacağız.