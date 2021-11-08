TÜGVA istedi, Bakan Mahmut Özer anında değiştirdi

İl Milli Eğitim Müdürlerinin, Talim Terbiye Kurulu Başkan ve üyelerinin değiştirilmesi sonrası dikkat çeken bir açıklama geldi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genel Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürlerini, Talim Terbiye Kurulu Başkan ve üyelerini niye değiştirdi biliyor musunuz? TÜGVA istemediği için değiştirdi" derken, "Milli Eğitim Bakanlığı vakıflara, tarikatlara parsel parsel peşkeş çekildi. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığını ne AKP yönetiyor, ne de Mahmut Özer. Tamamen vakıflar ve tarikatlar yönetiyor" ifadesini kullandı.