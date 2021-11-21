Milli Eğitim Bakanı: 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir haftalık ara tatilin ardından yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısını açıkladı.

Özer, "22 Kasım 2021 tarihi itibarıyla 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek" dedi.

Öğretmenlerin aşı oranlarında da artış olduğunu belirten Özer, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranının yüzde 88'e yükseldiğini belirtti.

Özer, "6 Ağustos tarihinde en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranı yüzde 60 idi. Bugün itibarı ile bu oranın yüzde 88'e çıkmış olması oldukça önemli. Diğer taraftan aşı olmadan hastalığı geçirerek antikor oluşturmuş öğretmen oranı ise yüzde 5'ler civarında. Dolayısıyla, en az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranımız yüzde 93'ler seviyesinde. Eğitim sistemimizdeki öğretmen sayımızın büyüklüğü dikkate alındığında bu oran yaklaşık 1 milyon 116 bin öğretmenimize karşılık gelmekte" dedi.