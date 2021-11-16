Küba'da anaokul ve ilkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı: Hepsi tam doz aşı oldu

Küba'da dün Covid-19'a karşı tam aşılı 700 bin anaokulu ve ilkokul öğrencisi yüz yüze eğitime başladı.

Küba'da yüz yüze eğitim geçtiğimiz ay kademeli olarak başlamıştı. Ülkede 16 ila 18 yaşındaki öğrenciler, 9 aylık uzaktan eğitimin ardından okullarına dönmüştü.

Jose Marti Küba Dostluk Derneği, anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlamasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Dernek, paylaşımda, "Bugün itibariyle Küba'da tam aşılı 700 bin anaokulu ve ilkokul öğrencisi de yüz yüze eğitime başladı. Kendi aşısını kendisi üreten sosyalist Küba'da aileler çocuklarını güven içinde okullarına gönderdi bugün. Küba hayat kurtarır! Sosyalizm yaşatır!" dedi.