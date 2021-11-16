Kübalılar ABD provokasyonuna karşı devrime sahip çıkıyor

Küba halkı, ABD'nin son provokasyon girişimlerine karşı sokaklara çıkarak devrime sahip çıktı.

ABD'nin kumpas girişimlerinin ardından Küba'da ve yurt dışında 80'den fazla kentte Küba'yla dayanışma eylemleri düzenlendi. Eylemlere siyasi partiler, toplumsal hareketler ve yurt dışında yaşayan Kübalı göçmenler katıldı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Twitter'da yaptığı açıklamada, "kendi geleceğini inşa etmek isteyen Küba halkının iradesine destek için 80'den fazla kentte dayanışma eylemleri yapıldı" dedi.

Jose Marti Küba Dostluk Derneği de, sosyal medya hesabından eylemlerden bir görüntü paylaşarak "Küba'da sokaklar devrimcilerindir! Küba halkı ülkesine, devrimine her zaman sahip çıktı, çıkmaya devam edecek! Kahrolsun abluka! Yaşasın Sosyalist Küba!" açıklamasında bulundu