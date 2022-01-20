Milli Eğitim Bakan Yardımcısı: Kız çocuklarının okullaşmasında imam hatiplerin büyük etkisi var

Meclis Göç ve Uyum Alt Komisyonu’nda, “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi” toplantısı yapıldı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, projenin toplam bütçesinin 400 milyon avro olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığı Göç ve Acil Durumlarda Eğitim Daire Başkanı Levent Özil, 3 Ekim 2016 tarihinde başlayan projenin ilk ayağının 21 Aralık 2018 tarihinde sona erdiğini ifade etti. Okulların salgın nedeniyle kapalı olduğu dönemde projenin durdurulduğunu kaydeden Özil, yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından projenin süresinin 21 Ekim 2022 tarihine kadar uzatıldığını belirtti.

İmam hatip okullarının sayısını Din Öğretimi Genel Müdürlüğü döneminde katlayarak artıran Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz toplantıda, doğu kentlerindeki kız çocuklarının okullaşması konusu tartışılırken söz aldı. Yılmaz, "Siz de o coğrafyadan bilirsiniz, kız çocuklarının okullaşması konusunda, özellikle bunu vurgulayarak söylemek isterim, kız imam hatip liselerinin çok büyük etkisi var” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili 8 Ocak 2022'de görevden alınmış, yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atanmıştı.