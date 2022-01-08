Din Öğretimi Genel Müdürü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı oldu

Bugün (8.1.2022) Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.

Ahmet Emre Bilgili bakan yardımcılığı görevine 6 Ağustos 2021 tarihinde atanmıştı. Görevi 5 ay sürdü.

Yerine atanan Nazif Yılmaz, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalında yaptı. Özgeçmişinde lisans eğitimi sırasında hafızlık yaptığı belirtiliyor.

Yüksek lisans çalışmasını “İmam Hatip Liselerinde Kur’anı Kerim Öğretiminde Yeni Yöntemler ve Materyal Kullanımı” adlı tez ile yaptı. Nazif Yılmaz, 2 Ocak 2014 tarihinde Din Öğretimi Genel Müdürü olarak atanmıştı.