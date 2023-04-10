Milletvekilliği adaylığından çekilen İYİP'li Aytun Çıray: Makam peşinde olsaydım AKP'ye giderdim

Listelerin YSK'ya teslim edilmesine saatler kala milletvekilliği adaylığından çekildiğini duyuran İYİP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, açıklamalarda bulundu.

Halk TV'de Şule Aydın'ın "Haber Masası" programında konuşan Aytun Çıray, "Ortada bu kadar emek varken boşa gitmemeli" açıklamasını yaptı.

'Eğer makam arayışında olsaydım CHP'den istifa ettiğimde gideceğim yer AKP olurdu'

Çıray, "Ortada liste yokken konuşmanın anlamı yok ama duyumlarımız var. Sadece bizim partiyi kastetmiyorum ben Türk siyasetinin tümüne sesleniyorum. Zaten benim bir problemim yoktu ki. Sayın Genel Başkan beni başdanışman atamıştı. Başdanışmanı zaten seçilmeyecek bir yere konmasına izin vermez. Başdanışmanı oraya atadın da seçilmeye layık olmayan bir adamı niye oraya atadın diye sormazlar mı? Bana bu konuda güvence vermişti. Sen tek başdanışmanım olacaksın diye. Siyasi kazalardan seni korumak da benim görevim demişti. Benim problemim yandaş medyanın saptırdığı gibi mevki, makam meselesi değil. Ben 32 yaşında başhekim, 36 yaşında müsteşar, 7 bakan, 3 başbakanla çalışmış bir bürokrat, bir başbakana danışmanlık yapmış bir danışman ve devletin büyük şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmış, sonrada Sayın Kılıçdaroğlu'nun asla hakkını ödeyemeyeceğim şekilde 3 dönem Türkiye'nin olmazsa olmaz partisinde milletvekilliği, parti meclis üyeliği, genel başkan yardımcılığı yapmış bir insan olarak benim mevki, makam problemim olabilir mi sizce? Eğer ben mevki ve makam arayışında olsaydım CHP'den istifa ettiğimde gideceğim yer, büyük meşakkatlerin olduğu İYİ Parti değil, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir mevki ve makam olurdu kimse de hayır demezdi. Bunları çirkin yorumlar olarak kabul ediyorum. Bu nedenle niyetim tamamen doğrudur, tavrım bir devlet insanı tavrıdır. Türkiye zaten 20-21 yıldır bu siyasi iktidarı taşımaktan yorgundur" diye konuştu.

Çıray, "Benim şaşkınlığım yandaş medyanın nedense bana karşı bir itibar operasyonu başlatması... Bunu bir soru işareti olarak kamuoyunun önüne koyuyorum. Hatta bugün çok güldüm. Ahmet Hakan benden hiç hoşlanmadığını yazmış. Bunun için kendisine teşekkür ederim. Eğer benden hoşlanmış olsaydı doğrusu kendimden kuşku duyardım" ifadelerini kullandı.