İYİP'te 'İdris Naim Şahin' istifası

Ordu’da İYİP eski İl Başkan Yardımcısı ve parti kurucusu Nuray Özdemir, İdris Naim Şahin’in 1. sıra milletvekili adayı yapılmasına tepki olarak partiden istifa etti.

Özdemir açıklamasında, “Aktif olarak siyaset yaptığım, kurucu üyesi olduğum, 3 yıl mali başkanlık ve il başkan yardımcılığı yaptığım İYİ Parti'den kendime olan saygımdan dolayı istifa ediyorum. Emeği hiçe sayanlarla aynı yolda yürümemin bir anlamı yok” dedi.

Bir dönem AKP’de İçişleri Bakanlığı yapan İdris Naim Şahin, İYİP'te Ordu 1. sıra milletvekili adayı olarak gösterilmişti.