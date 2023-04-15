Milletvekilliği adaylarında değişikliğe giden partiler belli oldu

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin 24 siyasi partinin geçici aday listesi açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan listeye göre, AKP ve CHP milletvekili aday listelerinde değişikliğe gitti.

AKP'de liste değişikliği 3 milletvekili adayında gerçekleşti. İstanbul 3. Bölge 8. sıradan aday gösterilen eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun yerine eski İstanbul İl Başkanı ve AKP MKYK Üyesi Bayram Şenocak listeye dahil edildi.

Milletvekili adayı olmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ile Ataşehir Belediye Meclisi üyeliğinden istifa etmeyen Mustafa Naim Yağcı’nın yerine AKP Pendik Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Enes Savaş listeye dahil edildi.

AKP'de son değişiklik ise Samsun'da gerçekleşti. 8. sıra adayı Kadir Kayan'ın yerine Uğur Etli aday olarak gösterildi.

CHP’de 4 isim değişti

CHP'de ise aday listesinde 4 isimde değişikliğe gidildi.

Ağrı'da 3. sırada bulunan Ertuğrul Eryılmaz yerine Murat Karaman aday olarak listeye dahil edildi. Ardahan'da 2. sıradan aday gösterilen Özel Özenli'nin yerine Asım Karabacak aday oldu. CHP'deki 3'üncü değişiklik Kilis'te gerçekleşti. Hurşit Çetin yerine başka bir isim aday gösterildi. Şanlıurfa'da ise Abdullah Melik yerine İbrahim Halil Yarış listeye dahil edildi.