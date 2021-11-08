Milletvekillerinden Biden'a mektup: Ukrayna'yı daha da silahlandıralım, askerlerimizi yollayalım

Cumhuriyetçi Milletvekilleri Mike Rogers ve Mike Turner, ABD Başkanı Joseph Biden'ı Ukrayna'yı daha fazla silahlandırmaya ve “Karadeniz'de ABD askeri konuşlandırmaya” çağırıyor.

Alabama milletvekili Rogers ve Ohio milletvekili Turner, Cuma günü yaptıkları açıklamada, "Rus kuvvetlerinin son zamanlarda Ukrayna sınırına yığılmasıyla, yönetiminizi Ukrayna'ya istihbarat ve silah şeklinde destek sağlamak için acil ve hızlı harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi.

Biden'a yönelik mektupta imzacı olan Rogers ve Turner, sırasıyla Meclis Silahlı Hizmetler Komitesi ve Stratejik Kuvvetler Alt Komitesi'nin kıdemli üyeleri.

Defence News'un aktardığı üzere mektupta Biden yönetiminin "Rusya'nın uluslararası hukuka ve Ukrayna'nın toprak egemenliğine yönelik devam eden tehdidi" olduğunu iddia ettikleri şeyi göz ardı edemeyeceği söylenirken "Yönetiminizi bir Rus işgalini caydırmak için Karadeniz'de ABD askeri varlığını görevlendirmeye çağırıyoruz" denildi.

Ayrıca "ABD ile Ukrayna arasında uygun istihbarat paylaşım faaliyetlerini başlatma" çağrısının da yer aldığı mektup Ukrayna'nın geçen hafta ABD Kongre'sine "Rusya'nın bölgeyi militarizasyonuna" karşı koymak için Karadeniz'deki askeri varlığını artırmaları şeklindeki başvurusunu takiben geldi.

Ukrayna, Washington'dan Karadeniz'de bir NATO askeri gücü istediğini söyledi.

Biden Hükümeti, geçen yaz 60 milyon dolarlık askeri yardım taahhüdünde bulunmuştu.

Geçen ay, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Romanya, Ukrayna ve Gürcistan'ı ziyaret etti. NATO'nun Brüksel karargahında sona eren gezi sırasında, ne Austin ne de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Karadeniz'de herhangi bir kuvvet artışı planlarını açıklamadı.