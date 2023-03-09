Milletvekili dağılımı nasıl olacak: CHP'nin diğer partilere ayırdığı kontenjanı yazdı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı'nın seçim stratejisinde milletvekili dağılımının nasıl olacağına ilişkin kulis bilgisini yazdı.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"CHP’nin diğer partilere 54 milletvekili kontenjanı ayırdığı söylendi. Kendi kaynaklarımdan bunu doğrulatamadım. Abartılı bulundu. Dört partiyle 25 milletvekili ayrıldığı söyleniyor. İşin gerçeği listeler YSK’ya verilince ortaya çıkacak. Ama bu hesapta dikkate alınmayan bir şey var. Örneğin Demokrat Parti. Hem bir cumhurbaşkanı yardımcılığı elde ediyor hem kabinede bir bakanı olacak. Hem de milletvekilliği elde edecek. Yani 25 milletvekili artı cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık olarak düşünmek gerekiyor.

'Büyük krizler beklenebilir'

Bu seçimlerde CHP’ye tarihinde olmadığı kadar milletvekili adaylığı başvurusu yapılacak. CHP’deki beklenti büyük. Listeler açıklandığında büyük beklentiler nedeniyle büyük krizler beklenebilir. Şimdiden 6’lı Masa’yı bekleyen milletvekili krizine dikkat çekmek istedim."

'Görünen o ki HDP, Kılıçdaroğlu’na karşılıksız bir destek vermeyecek'

Selvi ayrıca, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'e yazdığı mektupla "esaslı bir ultimatom" verdiğini savundu. Demirtaş'ın "Ben masadayım, İYİP ne kadar meşruysa HDP de o kadar meşrudur" dediğini belirten Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Görünen o ki HDP, Kılıçdaroğlu’na karşılıksız bir destek vermeyecek. Taleplerde bulunacak. Ama benim asıl merak ettiğim bir dönemlerin Asena Meral’i, Demirtaş’a ne cevap verecek?

Meral Akşener’i izlerken, kendimi Ahmet Kaya misali, 'Bu ne yaman çelişki anne' derken buldum."