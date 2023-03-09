ORC Araştırma Müdürü 'Seçim ilk turda bitecek' dedi, AKP'nin oy oranını açıkladı

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, yaptıkları son ankete dair açıklamalarda bulundu.

Diken'den Anıl Can Tuncer'e konuşan Pösteki, "Gördüğümüz tabloda, Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu ilk turda seçimi alıyor. Ama bu işler kampanya meselesi. Ortada bir ittifak var. Bu süreçte bileşenlerin yapacağı bir hata herkesi etkiler" dedi.

Pösteki, beş aydır çıkışta olduğunu söylediği AKP’nin deprem sonrası düşüşe geçtiğini söyledi, ”Adalet ve Kalkınma Partisi, son beş aydır bir çıkıştaydı. İki buçuk puan yukarı çıkmışlardı. Depremden sonra bir çalışma yaptık. Bir buçuk puanlık bir düşüş var. Yüzde 30’un üzerine çıkmıştı ama yine geriledi. Bu seviye AKP için psikolojik bir eşiktir. Önceki aylarda da görmüştü yüzde 27’leri ama EYT ve sosyal konut projesiyle birlikte kıpırdanma olmuştu. Ancak depremden sonra daha ilk ayında bir buçuk puanlık düşüş AKP’yi yüzde 30’un altına düşürdü. Önümüzdeki aylarda bu oran daha da düşebilir" ifadesini kullandı.

Pösteki, AKP’nin Meclis’te de çoğunluğu yitireceği görüşünde: ”Seçmenlerin genel, yerel veya cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tercihleri farklılık gösterebiliyor. Örneğin bir insan AKP’ye verip farklı bir isme cumhurbaşkanlığında oy verebilir. Bu yüzden ortak listeler çok önemli. AKP ve MHP de birçok ilde ortak listeyle seçime girecek. Muhalefet de buna hazırlanmalı. Meclis üstünlüğü de en az cumhurbaşkanlığı kadar çok önemli. Meclis üstünlüğünün millet ittifakında olacağını öngörüyoruz. İktidarın Meclis’te çoğunluğu kaybettiği net bir şekilde görülüyor. Bu iktidar açışından çok düzeltilemeyecek bir durum.”