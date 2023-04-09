Milletvekili adaylığı için başkanlığı bırakan Okan Kocakaya İYİP'ten de istifa etti

Antalya'da, İYİP'ten milletvekili aday adaylığı için Demre Belediye Başkanlığından istifa eden Okan Kocakaya, temayül yoklamasında hile yapıldığı öne sürdü ve aday adaylığından çekilip partisinden istifa ettiğini açıkladı.

DHA'nın haberine göre, İYİP'li Okan Kocakaya, 16 Mart’ta milletvekili aday adaylığı için Demre Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti. İYİP Antalya İl Başkanlığı’nda 2 Nisan günü yapılan temayül yoklamasında, 76 milletvekili aday adayı oylandı. Kocakaya, 1470 oyla 14'üncü sırada yer aldı.

Oylamayla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Okan Kocakaya, oylamada çok sayıda usulsüzlük olduğunu iddia etti.

Kocakaya, "Alt yapısı ve etik çerçevesi tanımlanmamış, birçok usulsüzlüğü içinde barındıran, demokratik kuralları ve tarafsızlığı sağlanamayan, 34 bin üyeden sadece 6 bin üye ile yapılan temayül yoklaması; sağlıklı ve güvenilir sonuç vermemiştir" dedi.

'Hata yapmak, hile yapmaktan çok daha onurluca bir eylem'

"Bütün Antalya kamuoyunun aynı kanaatte olmasına rağmen; milletvekili adayı belirlemede etik ve ahlaki olmayan usulsüz yapılan temayül yoklamasının esas alınacağının bildirilmesiyle süreç, tam bir siyasi mühendislik halini almıştır" diyen Kocakaya, şöyle devam etti:

"Belediye Başkanlığım ve meslek hayatım boyunca adil, dürüst ve ilkeli bir duruş sergiledim. Temayül yoklaması sürecinde yapılan tüm usulsüzlükleri her aşamada Genel Merkeze bildirmeme rağmen; etik ve vicdani değerleri hiçe sayan bir ortamda daha fazla siyaset yapmamın hayat görüşümle uyuşmaması sebebiyle, İYİ Parti Antalya Milletvekili Aday Adaylığından çekiliyor, parti üyeliğimden istifa ediyorum. Hata yapmak, hile yapmaktan çok daha onurluca bir eylemdir."