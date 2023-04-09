CHP'de nefesler tutuldu: MYK toplantısı başladı

28. dönem CHP milletvekili adayları listesi için geri sayım sürüyor. Millet İttifakı seçim yarışına CHP ve İYİP'in çıkaracağı listelerle girecek. DP, SP, Deva ve Gelecek Partisi milletvekili adayları CHP listelerinden gösterilecek.

CHP, bugün liste mesaini tamamlamak için Genel Merkez'de MYK toplantısı düzenliyor. Genel Merkez'in dördüncü katında yapılan toplantı için sıkı tedbirler alındı. Adayların Genel Merkez'e girişi yasaklanırken asansörlerin başına güvenlik görevlendirildiği öğrenildi.

Milletvekili listelerine son şeklini verecek olan CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı önce 23'e, sonra 2'ye, ardından 3'e ertelendikten sonra sabah 7.15'te başladı. Parti Meclisi ise 11.00'e ertelendi.

Genel Merkezde parti meclisi üyeleri ve aralarında Tuncay Özkan'ın da olduğu genel başkan danışmanları bulunuyor.

CHP'de jammerlar devrede

Öte yandan gazeteci Özlem Akarsu Çelik, konuşmaların dinlenmemesi için jammerlar devreye sokulduğunu söyledi. Çelik, "CHP Genel Merkez’de MYK toplantısı sürerken içerdeki konuşmalar dinlenemesin diye jammerlar devreye sokuldu. PM ise saat 24 00’te toplanacak. Aday listelerinin netleşeceği olağanüstü bir gece…" dedi.

'Sızan listeler doğru değil'

Gazeteci Altan Sancar ise şu ana kadar sızan listelerin hiçbirinin doğru olmadığını belirterek, "CHP listelerine ilişkin en net bilgi, şu an itibari ile sızan hiçbir liste doğru değil. Listelerden bazı MYK üyeleri ve neredeyse parti meclisi üyelerinin bile haberi yok" diye kaydetti.

Liste mesaisi 2 saat uzadı

Gazeteci Hilal Köylü ise, Genel Merkez'deki liste mesainin uzadığını söyledi. Köylü, "CHP’de vekil listelerinin netleştirileceği toplantı iki saat daha ötelendi: 02.00 DEVA’ya 12, Gelecek 10, Saadet 4, Demokrat Parti 4 vekilini CHP listelerinden kesin seçtirmek için sıkı müzakerede" ifadesini kullandı.