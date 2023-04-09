Cumhur İttifakı'nda ortak liste belirsizliği

Cumhur İttifakı, AKP öncülüğünde başlattığı “ortak liste” görüşmeleri sonuçsuz kaldı. İttifakın ikinci büyük ortağı MHP “yanaşmayınca” Cumhur’da “ortak liste” hesapları tutmadı. Son gelişmelerle “karma bir yapıya dönüşen” Cumhur İttifakı’nda “Hizbullah’ın terör örgütü olmadığı” yönündeki açıklamalarıyla dikkat çeken HÜDA PAR, AKP listelerinde yer alacağını açıklayan ilk parti olmuştu.

Cumhur İttifakı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığını destekleyeceğini açıklayan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın da AKP listesinden aday gösterilmesi bekleniyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Cumhur’da, ittifakın eski ortaklarından BBP ve önce kapıyı kapatıp ardından son saatte ittifaka katılan Yeniden Refah Partisi’nin liste kararları ise netleşemedi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ilk günlerde “kendi logomuz ve listelerimizle gireceğiz” açıklamasına karşın geçen hafta Erdoğan’la yaptığı görüşmenin ardından “ortak listeyi” gündeme getirdi. Ancak diğer partilerden Destici’ye bir yanıt gelmedi.

MHP önceki gün listelerini YSK’ye teslim ederek, kapılarını ortak listeye tamamen kapattı. Erdoğan’la önceki gün bir kez daha görüşen Destici, yeniden “ortak liste” vurgusu yaptı ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’la bu konuda görüşeceklerini söyledi. Ancak bu görüşmeden kamuoyuna bir sonuç yansımadı.