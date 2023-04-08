CHP'de liste için 'son gece' mesai: 'Deva 10, Gelecek ve Saadet 7 kontenjan istiyor'

CHP’de milletvekili aday listeleri için son hazırlıklar yaparken bir yandan da Deva, Saadet ve Gelecek partileriyle müzakerelerin sürüyor.

T24'te yer alan habere göre Deva Partisi’nin seçilecek yerden en az 10 kontenjan beklentisi olduğu, Gelecek ve Saadet partilerinin de yine seçilecek yerden en az 7 kontenjan istediği öğrenildi.

Demokrat Parti ile de seçilecek yerden 3 kontenjan konusunda anlaşma sağlandığı ifade edildi. Komisyon listeye son şeklini verecek ve bu gece MYK’ya sunacak. MYK toplantısının ardından da Parti Meclisi toplantısına geçilecek.

Önce saat 19.00’da yapılacağı duyurulan ve listelerin değerlendirileceği Parti Meclisi toplantısı gece yarısı 00.00'a ertelendi.

Son kararı verecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’un listeleri çalıştığı katlara ziyaretçi gitmemesi için asansörlere güvenlik konulduğu belirtiliyor.