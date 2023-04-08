DEVA Partisi'nde liste krizi: İlçe teşkilatı istifa etti

Millet İttifakı'nda bulunan Gelecek Partisi, DEVA, Demokrat Parti ve Saadet Partisi CHP listelerinden seçime girme kararı almıştı

Bunun üzerine DEVA Partisi Selçuklu İlçe Teşkilatı kendi logoları altında seçime girmeme kararına tepki göstererek istifa etti.

Konuyla ilgili teşkilatın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

“DEVA logomuzun oy pusulasında olmaması bizleri derinden etkilemiştir. Kuruluşundan bu zamana kadar yer aldığımız DEVA partimizin kuruluş temellerine, yapılan söylemlerin uygun olmaması, liyakat ve istişare esasları dikkate alınmaksızın uygulamaya konması ve 3 yıldan beri süregelen tanıtım için gece gündüz çalıştığımız DEVA logomuzun oy pusulasında olmamasından dolayı DEVA partisinden Selçuklu İlçe Teşkilatı olarak istifa ettiğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz.”