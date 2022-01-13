Milletvekili adaylarını belirlemeye başladıklarını duyurdular, tarih verdiler

TKP, düzenlediği olağanüstü konferansla milletvekili adayı belirleme sürecine ilişkin aldığı kararı duyurdu.

Takvime ilişkin verilen bilginin ardından, "Aday belirleme süreci 7 Mart tarihinden sonra her bir il ya da seçim bölgesinde belirlenen aday adaylarıyla birlikte düzenlenecek toplantılarla tamamlanacaktır" denilirken, "Solda ittifak görüşmelerinin somut bir kazanıma dönüşmesi durumunda, Partimiz milletvekili seçimlerinde işbirliği, işbölümü ve “Seçim İttifakı” gibi seçeneklere yapıcı bir biçimde yaklaşacak ama bu seçeneklerin her birini, seçimlere Türkiye Komünist Partisi adıyla girme kararını değiştirmeksizin değerlendirecektir" vurgusu yapıldı.

Konferansın ardından yapılan açıklamada, aday belirleme takvimi şöyle açıklandı:

"Komünist partiler için seçimler, sınıf mücadelesi düzlemlerinden biridir. Sosyalist seçeneğin daha geniş toplumsal kesimlere mâl edilmesi, emekçi halkın örgütlülük düzeyinin gelişmesi, düzen siyaset ve ideolojisinin geriletilmesi, parlamentoda işçi sınıfının temsil edilmesi seçimleri anlamlı kılan hedeflerdir.

Sosyalist iktidarımızın emekçi halkın örgütlü mücadelesinin sonucu olacağı gerçeğini bir an için unutmaksızın seçimlerde sosyalizmin sesini en etkili biçimde yükseltmek partimizin sorumluluğudur.

Bu çerçeveden hareketle, TKP 2023!te ya da daha erken bir tarihte yapılacak olan Parlamento Seçimlerinde, milletvekili adaylarını Semt Evlerinde, İşçi Evlerinde, Köy Evlerinde, Dayanışma Komitelerinde, Kadın Dayanışma Komitelerinde, sektör ve işyeri ölçeğinde işçi toplantılarında ve üniversite örgütlerinde gerçekleşecek toplantılarda belirleyecektir.

Aday belirlemenin yanı sıra, seçim döneminde partinin güncel ve tarihsel hedeflerinin çalışma alanlarına nasıl ve hangi araçlarla taşınacağına ilişkin kararların da alınacağı toplantılar 7 Şubat-7 Mart arasında gerçekleşecektir. Benzer bir süreç bilim, akademi, sanat, hukuk alanlarında da örgütlenecek, bu başlıklarda faaliyet gösteren bağlı ve dost kurumlar sürece doğrudan dahil olacaktır.

Merkez Komite, Ocak ayı sonuna kadar örgütlerden gelecek öneriler ışığında bu kapsamda hangi toplantıların yapılacağını belirleyecek, Türkiye Komünist Partisi’ni temsil edecek olan adayların hangi nitelikleri taşıması gerektiğine ilişkin bir çerçeveyi kamuoyu ile paylaşacaktır. Toplantılara Parti üyeleri, TKP gönüllüleri ve Parti dostları katılacaktır.

Aday belirleme süreci 7 Mart tarihinden sonra her bir il ya da seçim bölgesinde belirlenen aday adaylarıyla birlikte düzenlenecek toplantılarla tamamlanacaktır.

Solda ittifak görüşmelerinin somut bir kazanıma dönüşmesi durumunda, Partimiz milletvekili seçimlerinde işbirliği, işbölümü ve “Seçim İttifakı” gibi seçeneklere yapıcı bir biçimde yaklaşacak ama bu seçeneklerin her birini, seçimlere Türkiye Komünist Partisi adıyla girme kararını değiştirmeksizin değerlendirecektir."

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