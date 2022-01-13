TKP Cumhurbaşkanlığı seçimindeki yol haritasını duyurdu

Türkiye Komünist Partisi, geçtiğimiz hafta sonu düzenlediği olağanüstü konferansta aldığı bir dizi kararı bugün kamuoyuna ilan etti.
Söz konusu kararlar arasında "Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile İlgili Karar" da yer aldı.
Düzen içi seçeneklerin karşısında emekçi halkın adayı ile çıkılması gerektiğinin belirtildiği kararda, "Partimiz önümüzdeki süreçte ortak bir irade yaratmak için dostça temaslar yürüttüğümüz EMEP ve Sol Parti’ye bu doğrultuda adım atma çağrısını yinelemektedir" ifadesi yer aldı.
"2022 Konferansı, bu çağrının karşılık bulmaması durumunda Parti’nin yetkili kurullarına emekçi halkın adayını bir an önce belirleme ve çalışmalara başlama görevini yüklemektedir" denilen kararda, şöyle denildi: "Emekçi halkın adayının daha geniş bir kesimin ortak adayına dönüşmesi de ortaya çıkan siyasi tablonun gereği olarak geri çekilmesi de her zaman mümkündür. Mümkün olmayan, bu konuda inisiyatif almadan sermaye temsilcilerinin atacağı adımların beklenmesidir."
Kararın tam metni şöyle: