TKP Cumhurbaşkanlığı seçimindeki yol haritasını duyurdu

Türkiye Komünist Partisi, geçtiğimiz hafta sonu düzenlediği olağanüstü konferansta aldığı bir dizi kararı bugün kamuoyuna ilan etti.

Söz konusu kararlar arasında "Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile İlgili Karar" da yer aldı.

Düzen içi seçeneklerin karşısında emekçi halkın adayı ile çıkılması gerektiğinin belirtildiği kararda, "Partimiz önümüzdeki süreçte ortak bir irade yaratmak için dostça temaslar yürüttüğümüz EMEP ve Sol Parti’ye bu doğrultuda adım atma çağrısını yinelemektedir" ifadesi yer aldı.

"2022 Konferansı, bu çağrının karşılık bulmaması durumunda Parti’nin yetkili kurullarına emekçi halkın adayını bir an önce belirleme ve çalışmalara başlama görevini yüklemektedir" denilen kararda, şöyle denildi: "Emekçi halkın adayının daha geniş bir kesimin ortak adayına dönüşmesi de ortaya çıkan siyasi tablonun gereği olarak geri çekilmesi de her zaman mümkündür. Mümkün olmayan, bu konuda inisiyatif almadan sermaye temsilcilerinin atacağı adımların beklenmesidir."

Kararın tam metni şöyle:

"Türkiye Komünist Partisi, Başkanlık sistemine temelden karşı olmakla birlikte, 2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde düzen içi seçeneklerin karşısına emekçi halkın adayı ile çıkılması gerektiği düşüncesindedir.

Bu düşünce, düzen muhalefetinin çıkaracağı aday ya da adayların niteliğinden tamamen bağımsız, ilkesel bir yaklaşımın ürünüdür. Cumhurbaşkanlığı seçiminin düzen içi hesap ve dengelerin gündeme geldiği bir platform olmaktan çıkarılması mutlak bir zorunluluktur.

2021 yılındaki Parti Konferansı’nda ve sonrasında MK ve PMK toplantılarında “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iktidarın ve Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürmeme” kararlılığının hangi biçimler alabileceği konusu değerlendirilmiştir.

Bu kararlılık hiçbir biçimde bir düzen içi siyasi odağın desteklenmesini içermemektedir. Dünya komünist hareketinin tarihi benzer zorlu dönemeçlerin geçilmesinde bize yardımcı olacak derslerle doludur.

Partimiz yaratıcı, olgun ve devrimci bir yaklaşımla, bir bütün olarak düzen siyasetinin karşısında konumlanma görevi ile Erdoğan’ın yeniden seçilmesine dolaylı da olsa yardımcı olmama görevleri arasındaki gerilimi somut veriler ışığında ve zamanı geldiğinde yönetecektir.

Bununla birlikte, emekçi halkın adayının belirlenmesi ve bir devrimci programın etrafında bir çalışmanın başlatılması ertelenemez bir sorumluluktur.

Partimiz önümüzdeki süreçte ortak bir irade yaratmak için dostça temaslar yürüttüğümüz EMEP ve Sol Parti’ye bu doğrultuda adım atma çağrısını yinelemektedir. 2022 Konferansı, bu çağrının karşılık bulmaması durumunda Parti’nin yetkili kurullarına emekçi halkın adayını bir an önce belirleme ve çalışmalara başlama görevini yüklemektedir.

Emekçi halkın adayının daha geniş bir kesimin ortak adayına dönüşmesi de ortaya çıkan siyasi tablonun gereği olarak geri çekilmesi de her zaman mümkündür. Mümkün olmayan, bu konuda inisiyatif almadan sermaye temsilcilerinin atacağı adımların beklenmesidir.

Emekçi halkın adayını belirleme sürecinde Parti Merkez Konseyi yetkilidir."