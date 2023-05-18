Millet İttifakı’nın il başkanlarından ikinci tur' açıklaması: 'Mültecileri göndereceğiz'

Gaziantep'te Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin il başkanları bir araya gelerek, göçmenleri hedef alan bir açıklama yaptı.

Sözcü'nün aktardığı habere göre Millet İttifakı il başkanları olarak 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir arada çalışmalara devam edileceği vurgusu yapan 6 il başkanı şunları ifade etti: "Buradan bütün Gazianteplilere sesleniyoruz. Önce 600 bin Suriyeli mülteciyi gazi şehrimize getirenleri, sonra mültecileri geri ülkelerine göndereceğiz."

Millet İttifakı'nın 'milliyetçi söyleme ağırlık verme' kararının ardından yapılan açıklamada "Gaffar Okan ve Sinan Ateş'n katillerini gazi meclisimize sokan, terörist başı Abdullah Öcalan'ın kardeşini TRT 1'e çıkaran, Habur'da çadır mahkemeleri kuranların hesabını halkımızla birlikte soracağız. Buradan bir kez daha yineliyoruz ki terörün her türlüsünü lanetlediğimizi buradan bütün kamuoyuna ilan ediyoruz" denildi.