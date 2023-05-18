Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, CHP'nin AKP eskisi partilere verdiği vekilleri köşesine taşıdı.

"Böylesi berbat bir pazarlığın nihayetinde, kaybeden CHP'liler oldu. Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat kazançlı çıktı" diyen Saymaz'ın yazısından bir bölüm şöyle:

"İl il bakalım.

İstanbul'un milletvekili sayısı 2018'e göre 1 artarak, 98'e yükseldi.

CHP, 2018'de 28 milletvekili kazanmıştı.

14 Mayıs'ta bu rakam 31'e çıktı.

13'ü ittifaka gitti.

CHP'nin elinde 18 kaldı.

Nasıl alışveriş ama?

Bir de Ankara'ya göz gezdirelim.

CHP, 2018'de Ankara'da 10 milletvekili çıkarmıştı.

14 Mayıs'ta 13'e yükseldi.

Dördü ittifaka gitti.

Kaldı dokuz!

Homurdandığınızı duyar gibiyim.

Şimdi de İzmir'e gidelim.

CHP, 2018'de 14 milletvekili çıkarmıştı.

Bu yıl 13'e düştü.

Üçü ittifaka dağıldı.

Etti 10.

CHP Muğla, Samsun, Denizli, Balıkesir ve Konya'da milletvekili sayısını korudu. Ancak ortaklarına birer adet dağıttı.

Bursa ve Antalya'da beş olan milletvekili sayısı altıya çıktı çıkmasına da ikisi ittifaka gitti.

Sanırsın…

Parlemento grubu değil, 3. Ahmet Çeşmesi.

Sadece Tekirdağ, Manisa, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Mersin ve Adana'da sayı bir önceki seçime göre birer adet yükseldi. O birer milletvekili ortaklarına gitti.

Dört partinin CHP'ye ne kadar oy getirdiğini asla bilemeyeceğiz. Şu bir gerçek ki, oy toplamları yüzde 2'yi bile bulmazken, yüzde 10 oy alan İyi Parti'ye eşit milletvekili sayısına kavuştular.

Peki, CHP hangi veriye göre milletvekili kontenjanını dağıttı?

Sanırım, tek bir gerekçesi var: Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığında Altılı Masa'da kendisini desteklemeleri karşılığında dört lidere listelerini açtı.

Yanlış anlaşılmasın.

İttifak partilerine yer verilmemeliydi demiyorum.

Ancak AK Parti, Hüda-Par'a dört ve DSP'ye bir milletvekilliği garanti ederken, CHP'deki hovardalığı anlamakta zorlanıyorum.

***

Gel gör ki…

Hem bu partilerin oy oranlarıyla ters orantılı şekilde fazla kontenjan ayrıldı.

Hem İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerin garantili sıraları verildi. İçlerinden bazı eski milletvekilleri bile kendi şehirlerinden girmedi.

Ve bazıları var ki muhaliflerde olumsuz imajları olduğunu göre göre adaylıkta ısrar ettiler. Kendi milletvekilliklerini Türkiye'nin geleceğinin önüne koydular.

Dört partinin lideri seçim kampanyasında ne miting yapabildi ne de etkili bir propaganda yürütebildi. CHP'lilerin doldurduğu meydanlarda, CHP'nin etki ettiği TV kanallarında nutuk attılar.

Böylesi berbat bir pazarlığın nihayetinde, kaybeden CHP'liler oldu.

Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat kazançlı çıktı.

Bu yüzden mahalle yas tutarken…

Davutoğlu, 11 milletvekiliyle poz veriyor.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu'ndan Ümit Çebi, şöyle yazıyor:

“Temel Karamollaoğlu'na gönülden teşekkür ediyorum. Milli Görüş tarihinin en zor zamanında aldığı bu stratejik karar ile yüzde -1 oyu görünmesine rağmen Saadet Partimizin mecliste 10 vekille temsiline vesile olmuştur.”

Yazık.

Gerçekten yazık.

28 Mayıs'a 10 gün kaldı.

Erdoğan 21 yıllık yıpranmışlığına, yıkıma ve iflasa sürüklediği ekonomiye, maske bile dağıtamadığı pandemiye ve enkaz altında kaldığı depreme rağmen ikinci turu da geçer, Türkiye'nin ikinci yüzyılına kalırsa kaybeden sadece CHP olmaz. Kılıçdaroğlu'ndan önce Davutoğlu, Babacan, Karamollaoğlu ve Uysal kaybeder.

Davutoğlu'nun fotoğrafına bakarken…

İki yıl önceki “Esselâmü Aleyküm derim, bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım” sözleri aklıma geliyor.

Sevgili hocam, artık “Esselâmü Aleyküm” deyiverin de Anadolu ayağa kalksın.

Vakit kalmadı."