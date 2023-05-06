Millet İttifakı'nın ekonomi kurmayları buluştu: 'Uygulama takvimini belirledik'

Millet İttifakı'nın ekonomi kurmayları bugün saat 11.00’de İstanbul’da bir araya geldi.
Toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi’nden Selin Sayek Böke ve Faik Öztrak; Deva Partisi’nden İbrahim Çanakcı ve Burak Dalgın; Demokrat Parti’den Bülent Şahinalp ve Ali Arif Aktürk; Gelecek Partisi’nden Kerim Rota ve Serkan Özcan; İYİP'ten Bilge Yılmaz ve Birol Aydemir ve Saadet Partisi’nden Sabri Tekir ve Musa Öztürk katıldı.
Toplantının ardından yapılan açıklamada ekonomik adımların seçim sonrası hayata geçirilebilmesi için öncelik sıralaması yapıldığı ve uygulama takvimi belirlendiği belirtildi.
Ekonomi kurmaylarının ortak açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle:
- Atayacağımız ehliyetli, liyakatli, dürüst ve deneyimli kadrolarla kurumlarımızı güçlü ve saygın hale getirerek iç ve dış piyasalarda güveni tekrar sağlayacağız.
- 2024-2028 dönemini kapsayacak 12. Kalkınma Planı ile 2024-2026 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programı, Ortak Politikalar Mutabakat Metnimizdeki hedef ve politikalarımız ile tutarlı bir şekilde hazırlayacağız.
- İktidara gelir gelmez çalışacak olan Durum ve Hasar Tespit Komitesi’ne dair hazırlıklarımızı tamamladık. Bu suretle; bütçede, Türkiye Varlık Fonu’nda, KİT’lerde, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinde ve kamu bankalarında ötelenen ve gizlenen açıkları ortaya çıkaracağız. Merkez Bankası rezervlerinin şeffaf olmayan bir biçimde satışına ilişkin işlemleri kapsamlı bir şekilde inceleme ve denetime tabi tutacağız. TÜİK’in, başta enflasyon olmak üzere yayınladığı verilerdeki gizleme ve çarpıtmaları hızla belirleyeceğiz. Tüm kurumlarda oluşan kamu zararlarının ve yolsuzlukların sonuna kadar takipçisi olacağız.