Millet İttifakı'nın ekonomi kurmayları buluştu: 'Uygulama takvimini belirledik'

Millet İttifakı'nın ekonomi kurmayları bugün saat 11.00’de İstanbul’da bir araya geldi.

Toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi’nden Selin Sayek Böke ve Faik Öztrak; Deva Partisi’nden İbrahim Çanakcı ve Burak Dalgın; Demokrat Parti’den Bülent Şahinalp ve Ali Arif Aktürk; Gelecek Partisi’nden Kerim Rota ve Serkan Özcan; İYİP'ten Bilge Yılmaz ve Birol Aydemir ve Saadet Partisi’nden Sabri Tekir ve Musa Öztürk katıldı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada ekonomik adımların seçim sonrası hayata geçirilebilmesi için öncelik sıralaması yapıldığı ve uygulama takvimi belirlendiği belirtildi.

Ekonomi kurmaylarının ortak açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle: