Millet İttifak'ının belediye başkanları: İzin verilirse THK'nın uçaklarını aktif hale getirebiliriz

Millet İttifakı yönetimindeki 11 Büyükşehrin Belediye Başkanları, Türkiye’nin özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaşan orman yangınlarını ele alan çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi.

Çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıda, alanında uzman kişilerden bir Bilim Kurulu oluşturulması kararı alındı. Neredeyse Cumhuriyet’le yaşıt Türk Hava Kurumu’na yönelik küçültücü girişimleri ayıpladıklarını vurgulayan 11 Başkan, kurumdaki yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini karşılamaya hazır olduklarını duyurdular. Başkanlar, “Yetkili kurumlar tarafından izin verilmesi halinde, 11 Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar aktif hale getirilecek olan yangın söndürme uçaklarını, gerektiği her an koordinasyon halinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kullanımına sunacağımızı da beyan ederiz” ifadelerini kullandı.

