Millet İttifakı'ndan yeni video: 'İlk turda bitirelim, haydi'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yönelik yeni ortak kampanya videosunu Twitter hesabından yayınladı.

Kılıçdaroğlu'nun, Twitter hesabından “İlk turda bitirelim. Haydi” notuyla yayınladığı videoda; Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin liderleri ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kısa videosu yer aldı.

Kılıçdaroğlu ile Yavaş ve İmamoğlu ayrı ayrı çekilmiş görüntülerin yer aldığı videoda her siyasi parti genel başkanı da ayrı bir mesaj verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da videoda Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte “Haydi birlikte sandığa” mesajını verdi.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener “Hadi tarih yazalım, haydi” derken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu “Haydi umuda, haydi”, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Haydi beraber, haydi”, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Haydi yeniliğe, haydi”, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise “Haydi mutluluğa, haydi” diye seslendiler.

Videonun sonunda Millet İttifakı’nı oluşturan bütün siyasi parti genel başkanları ile İmamoğlu ve Yavaş’ın toplu olarak yer aldığı görüntüde ise Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Haydi hep birlikte sandığa, sana söz Türkiye kazanacak” sözleri yer aldı.

Videoda yurttaşların ise şu sözlerine yer verildi: "Haydi... Gidelim, görevimizi yapalım", "Bugün soğan olmuş kaç para? Haydi ya...", "20 yıldır aynı kişiye oy verdim. Artık yeter", "Oy atmayacağım diyor. Geleceğimiz o sandıkta", "Haydi birleşe birleşe... İlk turda bitirelim bu işi", "Çıkar cebindeki telefonu... Bir selfi çekelim!". (ANKA)