Millet İttifakı'ndan server, telsiz ve jeneratörlü seçim önlemi

Millet İttifakı’nı oluşturan altı parti, seçim gününü kendi genel merkezlerinden takip edecek, ancak oluşturulacak ortak veri havuzu aracılığıyla gelişmeler anlık olarak birlikte izlenecek. Oluşturulan WhatsApp grubundan Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan anlık kararlar ve partiler arası gelen bilgiler paylaşılacak.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre CHP, bu çerçevede Ankara’da seçim günü için olası elektrik ve internet kesintisi ile siber saldırılara karşı kırmızı alarma geçti.



Veri toplama merkezlerinin güvenliği ve her koşulda çalışabilmesi için gerekli tedbirler belirlendi. Buna göre olası elektrik kesintisi ihtimaline karşı temin edilen jeneratörler devreye sokulacak.



İnternet aksaklıklarına karşı ise üç ayrı server kiralanacak. Serverlardan biri yurtdışında, ikisi ise Türkiye’nin farklı yerlerinde olacak.



Siber saldırıları bertaraf etmek ve gerektiğinde yedekleme yapmak için serverlar devreye alınacak. Ayrıca haberleşme için şebekenin çökmesi ihtimaline karşı telsiz kullanımı gibi önlemler de alınacak.