Millet İttifakı'ndan 'ortak manifesto' açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında söz alan Akşener, Millet İttifakı’na katılan siyasi partilerin nasıl hareket edeceklerini ortak bir manifesto ile açıklayacağını duyurdu.

Akşener, “Partilerimiz arasında bir ana çerçeve oluşuyor. Siyasi partilerin masanın altından birbirini tekmelemediği bir sistem kuracağız” dedi.

'Adaylık' açıklaması

Akşener, “Cumhur İttifakı bizim adayımızı çok merak ediyor. ‘Alsınlar seçim kararını biz 13’üncü Cumhurbaşkanı’nı açıklayalım’ demiştim. Almanya Cumhurbaşkanı gibi olmaya devam edecek. Ben Cumhurbaşkanı adayı değil, parlamenter sistemin başbakanlığına talibim dedim” diye konuştu.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu da “Esas mesele ister tek adam, ister padişahlık, ister parlamenter sistem ne derseniz deyin ülkede yaşayan insanların tüm şikayetlerini politik olarak görmesi. Açız diyen insana bambaşka bir tavır, öğrenciye dizinize gözünüze dursun diyor, bakkalı manavı kaça aldığını düşünmeden suçluyor, hiçbir gerçeği görmeme diye bir yaklaşımı var. Bu da tek adam sisteminden kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.