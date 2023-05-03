Millet İttifakı'ndan AKP dönemini inceleyecek 'tam yetkili komisyon' hazırlığı

Millet İttifakı’nın, cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılması halinde kurulmasını vadettiği Kamu Maliyesindeki Hasar ve Tespit Komisyonu’nun nasıl çalışacağı netleşti. Altılı Masa Kurumsal Reformlar Komisyonu üyesi Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, komisyonun inceleme yapacağı başlıkları anlattı.

Sputnik'e konuşan Şahinalp “Cumhurbaşkanına bağlı, kamu kurumlarından seçilmiş denetim personeli ve uzmanlardan oluşan geçici bir özel inceleme ekibi oluşturulacak. Ekip, ilgili kurumlardan veri ve bilgi temini noktasında tam yetkiyle donatılacak. Özel inceleme ekibi usulsüz ve keyfi uygulamalar nedeniyle meydana gelen kamu zararlarını, riskleri ve açık gizli tüm yükümlülükleri sağlıklı verileri hızla ve eksiksiz tespit ederek cumhurbaşkanına raporlayacak” dedi.

‘Tespitler hakkında suç duyurusunda bulunulacak’

Komisyonun çalışmaları sonrasında yolsuzluk ya da usulsüzlüklerin belirlenmesi durumunda yapılacaklar hakkında da bilgi veren Demokrat Partili Şahinalp “Tespit edilen usulsüzlükler ve mevzuata aykırı durumlar, yolsuzlukları araştırmak ve soruşturmakla görevlendireceğimiz Devlet Denetleme Kurulu'nun, TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu'nun ve bu yolla Sayıştay'ın çalışmalarına önemli bir girdi sağlayacak. Hazırlanan raporlar cumhurbaşkanına verilecek, o da Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirecek. Daha sonra raporlar Meclis’e sevk edilecek ve yolsuzluklar komisyonu göreve çağrılacak. Sayıştay’a raporun bir örneği gelecek. Onlar da ilgili suçlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklar” değerlendirmesini yaptı.