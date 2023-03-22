Millet İttifakı'nda ortak liste arayışı: 'Dört partiye 30 milletvekili verilebilir'

Seçime sayılı günler kala ittifak içerisinde liste mesaisi hız kazandı. NTV'nin haberine göre Millet İttifakı'nda en çok milletvekili çıkarılmasını sağlayacak formüller üzerinde çalışılıyor.

41 ilde her siyasi parti kendi amblemiyle seçimlere girecek. 20’ye yakın ilde 6 siyasi partinin ortak liste çıkarması, bazı illerde Saadet Partisi, Deva ve Gelecek Partisi'nin üçlü ittifak yapması gibi formüller devrede.

Ortak liste arayışı

Yeni seçim yasasıyla oyların ittifaktaki büyük partiye milletvekili kazandırması sistemi sona erdiği için bu oyların boşa gitmemesi amacıyla ortak listenin şart olduğuna vurgu yapılıyor. Bu nedenle güçlü olan partilerin listesine daha az oy alabilecek partilerin adaylarının alınması planlanıyor.

Öte yandan İYİP'in kendi listesini oluşturmaktan yana olduğu, CHP’nin ise dört siyasi partiye seçilebilecekleri noktalardan 25-30’a yakın milletvekilliği vermesi gündemde.