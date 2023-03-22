Emek ve Özgürlük İttifakı Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacak

Emek ve Özgürlük İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair tutumunu düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

İttifak adına ortak deklarasyonu okuyan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı deklare ediyoruz' dedi.

"Uzun süredir bir tartışma yürütüyorduk, depremden önce adayımızı çıkaracağımızı deklare etmiştik ama değişen şartlar sonrasında durumu ittifaklarımızla ve kurullarımızla yaptığımız tartışmalarda kararımızı gözden geçirdik" diyen Buldan bugün Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin karar ve tutumlarını paylaştıklarını dile getirdi.

Buldan "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adam yönetimine karşı tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Ülkede demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin, toplumsal adaletin gerçekleşmesi için yoksulluğa, yolsuzluğa, talana ve ranta dayalı bir yönetimi sürdürmüş olan bu iktidardan, büyük tahribatın sorumlularından hesap sorma konusunda oldukça kararlıyız" diye konuştu.

Buldan "Bu nedenlerle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı buradan deklare ediyoruz, bu kararı paylaşıyoruz. Halkın çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesinin, kamu yönetiminde adaletin sağlanmasının, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, doğaya saygının, gençlere özgür yaşamın, barışçıl bir dış politikanın, tarafsız ve bağımsız bir yargının, özgürleşen kimliklerin ve en önemlisi de bütün bunları içeren demokratik bir anayasanın tesis edildiği bir siyasal iklimi inşa etmek acil hedefimiz ve mücadele sebebimizdir" dedi.