'Millet İttifakı'nda Mansur Yavaş krizi' iddiası

tv100 yazarı Erdoğan Aktaş, Millet İttifakı'nda yeni bir krizin gündeme geldiğini öne sürdü.

Aktaş, Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu’na, “Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım” diyeceğini iddia etti.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan randevu istedi. Bu yazıyı 19 Mart Pazar günüöğleden sonra yazıyorum. Randevu ya bugün ya da 20 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek, Siz bu satırları okurken bu randevu gerçekleşmiş olabilir.

Mansur Yavaş bu buluşmada Kemal Kılıçdaroğlu’na, “Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım” diyecek.

Masur Yavaş’ın bu çıkışı, propaganda dönemi başlarken Kemal Kılıçdaroğlu’nu çok zor durumda bırakacak gibi görünüyor.

Peki Yavaş neden böyle bir çıkış yapacak?

Bu yazıyı yazmaya başlarken okumanız için linkini de koyduğum diğer yazımda ifade ettiğim gibi, Meral Akşener, sadece iki Belediye Başkanı'nın, yani İmamoğlu ve Yavaş’ın 1+2 formülüylecumhurbaşkanı yardımcısı olacağını, İttifak’ın diğer genel başkanlarının bu göreve getirilmeyeceğini düşünüyordu. Ancak son toplantıda işin rengi değişmiş ve formül 1+2+5olarak ilan edilmişti.

Ankara kulislerini çok iyi bilen ve tüm partilerin kulislerine hâkim olan önemli bir siyasetçinin bana aktardığına göre, Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’na bu çıkışını Meral Akşener de Ekrem İmamoğlu da biliyor.

Fakat ortada bir gerçek var ki, ilk kez kazanmaya bu kadar yakın olan CHP ve Millet İttifakı’nın diğer bileşenleri, kendi aralarındaki sorunları hâlâ çözememiş durumdalar.

Altılı Masa’da çözülememiş sorunlara rağmen imza atıldıysa, bu sorunların propaganda döneminde Millet İttifakı içinde çözülmesi çok zor.

Bu sorunların aşılmadığı koşullarda Millet İttifakı’nı çok zor günler bekliyor.

Üstelik CHP ile İYİ Parti arasında çok daha önemli bir tartışma/sorun var ki bu iki teşkilatta da ciddi sıkıntı yaratacak. Bu tartışma/sorunu da bir sonraki yazımda sizlere aktaracağım."