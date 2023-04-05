Millet İttifakı’nda 'ittifak içi ittifak' görüşmeleri sürüyor: 15 ilde uzlaşı sağlandı

Millet İttifakı’nın ortak liste ile seçime girme konusundaki görüşmeler sürüyor. Görüşmelerde 15 ilde uzlaşı sağlandığı öğrenildi. Buraların milletvekili sayısı 2 ve 3 arasında değişen iller olduğu belirtildi.

Hakkari, Şırnak, Bayburt, Nevşehir, Gümüşhane, Kars, Burdur, Uşak ve Aksaray gibi milletvekili sayısı az olan illere yönelik de ayrı bir değerlendirme yapıldığı kaydedildi. Bu illerde son seçimde alınan oy oranları dikkat çekiyor. Örneğin Cumhur İttifakı son seçimlerde Nevşehir’de yüzde 71 oy aldı. Kurmaylar da bu gibi illerde 6 listeden birden aday göstermenin ittifak açısından faydalı olmayacağını belirtiyor. Milletvekili sayısı 4 olan Uşak gibi illerde ise son seçimlerde ittifaklar arasında yakın bir oy oranı olduğu görülüyor. Partilerin kurmayları, bu gibi illerde de ittifak içinde güçlü olan parti lehine çekilebileceğini ya da listelerin o ilde güçlü partide toplanabileceğini söylüyor.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, partilerin birbirlerinin listelerinden aday gösterildiği “hibrit liste” ihtimaliyle ilgili de kurmaylar “henüz netleşen il olmadığını” söylüyor.

Saadet Partisi kurmayları ise anlaşma sağlanamadığı söylenen “ittifak içi ittifak” görüşmeleri için “kapının tamamen kapanmadığını” belirtiyor. Kurmaylar, “Bir iki gün daha görüşmeleri sürdürmek istiyoruz. Bu sonuçlanmadan da hibrit liste konuşmak doğru değil” değerlendirmesini yapıyor. DEVA ve Gelecek partileri de “sınırlı sayıda ilde adaylarının Saadet Partisi listelerinden gösterilebileceğini” kaydediyor.