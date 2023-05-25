Millet İttifakı’nda dört grup arayışı: 'Tabela partisi' formülü masada

CHP listelerinden 10’ar milletvekili çıkaran Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile 15 milletvekili çıkaran DEVA Partisi'nin Meclis'te iki yeni Meclis grubu kurması ihtimali ortaya çıktı.

Birgün'de yer alan haber göre ittifakta Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi’nin üçlü anlaşma yoluna gitmesi bekleniyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda ilk seçenek, 'Gelecek-Saadet Birliği' isimli yeni bir parti kurmak oldu. Bu seçeneğe göre, kurulacak bu parti 'tabela partisi' olacak ve sadece milletvekilleri üye olacak. Seçim sürecinde parti feshedilecek. Bu parti aracılığı ile kurulacak grupta söz hakkı ve komisyonlarda üye belirlemede eşitlik prensibi uygulanacak. Ayrıca 15 milletvekili bulunan DEVA Partisi de ittifak içerisinden desteklenerek sandalye sayısı 20’ye çıkarılacak.

Tabela partisi için farklı kombinasyonlar

İki yeni grup kurulması durumunda Millet İttifakı, TBMM'de CHP ve İYİP ile birlikte dört grup olarak temsil edilecek. Bu durum da TBMM'de Başkanlık Divanı ve komisyonlarda daha fazla görev alabilmelerinin yolunu açacak.

İttifakın önündeki ikinci seçenek ise üç partiden milletvekillerinin yeni kurulacak bir tabela partisine üye olması ve bu grupla Meclis’te temsil edilmeleri. Bu seçenekte ise partinin gerekirse 'eş başkanlık' sistemi ile yönetilebileceği ve dönem dönem başkanlarının değişebileceği bildiriliyor.

Saadet dışarıda kalabilir

İttifakın son seçeneği ise 'Gelecek-DEVA Birliği'nin kurulması. Bu seçenekte Saadet Partisi milletvekilleri yeni gruba dahil olmayacak çalışmalarını bireysel sürdürecek. Gelecek ve DEVA Partileri ise yine eş başkanlık yöntemi ile çalışmalarını sürdürecek.