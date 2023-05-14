Millet İttifakı seçim gecesini nasıl takip edecek?

Millet İttifakı'nda yer alan altı partinin genel başkanının sandık sonuçlarını birlikte takip edecek.

Oy sayma işleminin başlamasından sonraki saatlerde, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve altı partinin genel başkanı CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. Gelişmelere göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın da açıklama yapabileceği kaydediliyor.

Yavaş ve İmamoğlu da CHP'de olacak

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayları olarak seçim sürecinde görev alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da CHP Genel Merkezi’nde sandık sonuçlarını takip edecek.

Öte yandan, CHP Genel Merkezi'nin 4. katında seçim koordinasyon merkezi kuruldu. Burada 100'e yakın kişi 195 binin üzerindeki sandığın verilerini denetleyecek, sahada çalışan partililerden gelen tutanaklar ile YSK’den gelen verileri karşılaştırarak uyumsuzlukları tespit edecek.