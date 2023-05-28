Millet İttifakı seçim değerlendirmesi için toplandı

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur sonuçlarına ilişkin CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.

Millet İttifakı liderleri seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantının ardından ortak açıklama yapılması bekleniyor.

Seçimlerin ardından konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mücadelenin süreceğini vurgulayarak "Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız!" diye konuştu.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ise, "Milletimiz söyleyeceğini söyledi. Bize düşen de bu mesajı anlamak ve gereğini de yapmaktır. Milletimizin hiçbir mensubu umutsuzluğa kapılmasın. Bir yenilmişlik ve kaybetmişlik hissiyle karamsarlık hissetmesin" ifadelerini kullandı.

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